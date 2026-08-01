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        Arabanlılar, Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katıldı

        Arabanlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Arabanlılar, Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katıldı

        Arabanlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katıldı.

        Festival Park'ta yer alan stantta ilçeye özgü lezzetler yer aldı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlılar Derneği İkinci Başkanı Şerafettin Hasgül ile dernek yöneticileri de standı ziyaret etti.

        Stantta ayrıca vatandaşlara firik pilavı ikram edildi, AB tescilli Araban sarımsağı dağıtıldı.

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