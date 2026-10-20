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        "Aynan çarptı" cinayetinde karar çıktı

        Gaziantep'te iki aracın aynalarının birbirine çarpması sonucu çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın karar duruşması görüldü. Heyet, tutuklu sanık Eyüp Ertan D.'yi haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        "Aynan çarptı" cinayetinde karar çıktı

        Gaziantep'te iki aracın aynalarının birbirine çarpması sonucu çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın karar duruşması görüldü. Heyet, tutuklu sanık Eyüp Ertan D.'yi haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Gaziantep'te iki aracın yan aynalarının birbirine çarpması sonrası çıkan kavgada Abdurrahman Cengiz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili davada 7'nci duruşma görüldü. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Eyüp Ertan D., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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        "Biz kendimizi koruduk"

        Tutuklu sanık Eyüp Ertan D. savunmasında, "Bize ilk ateş eden maktuldür. Maktul bizi öldürmek amacı ile bize ateş açtı. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Olay anında makbul bize hakaret ederek ateş etti. Biz kendimizi koruduk. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.

        Karar açıklandı

        Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Erkan B.'nin beraatine karar verirken, tutuklu sanık Eyüp Ertan D.'yi haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Olayın geçmişi

        15 Mart 2023'te Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aracın yan aynalarının çarpması nedeniyle Abdurrahman Cengiz (43) ile diğer araçtaki kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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