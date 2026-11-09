Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Başkan Bakır'dan 10 Kasım Mesajı "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz anısını sonsuz saygı, özlem ve minnetle anıyoruz"

        Başkan Bakır'dan 10 Kasım Mesajı "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz anısını sonsuz saygı, özlem ve minnetle anıyoruz"

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Başkan Bakır'dan 10 Kasım Mesajı "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz anısını sonsuz saygı, özlem ve minnetle anıyoruz"

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Yayınladığı mesajda Cumhuriyetimizin kurucusunun millete bıraktığı eşsiz mirasa vurgu yapan Başkan Murat Bakır, "Cumhuriyetimizin banisi, büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha rahmet, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. O’nun 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü, bizlere bırakılan en büyük sorumluluk ve mirastır. Bugün bizler, ülkemizin ekonomik kalkınması, üretimi ve ihracatı için büyük bir özveriyle çalışırken, en büyük ilham kaynağımızı Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden almaktayız. Kurucumuzun vizyonu doğrultusunda, ülkemizin geleceği için var gücümüzle üretmeye, çalışmaya ve bayrağımızı dünya genelinde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan 10 Kasım mesajı "Cumhuriyetimizin ku...
        GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan 10 Kasım mesajı "Cumhuriyetimizin ku...
        GAİB Başkanı Kadooğlu'ndan 10 Kasım mesajı "Cumhuriyetimizi ve eserlerini s...
        GAİB Başkanı Kadooğlu'ndan 10 Kasım mesajı "Cumhuriyetimizi ve eserlerini s...
        Altun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı
        Altun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü mesajı
        Uzm. Dr. Çetin: "Akciğer kanserinde erken tanı için belirtileri göz ardı et...
        Uzm. Dr. Çetin: "Akciğer kanserinde erken tanı için belirtileri göz ardı et...
        Kaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kaya'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Sarıkaya'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Sarıkaya'dan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı