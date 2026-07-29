Bursa'da havuza düşen çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturdukları sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede dün meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kadir Tohum'un evde olmadığını fark eden ailesi çevrede arama başlatmış, yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulunmuştu. Küçük çocuğun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben memleketi Gaziantep'te Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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