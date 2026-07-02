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        Depremzede işitme engelli 44 çocuğa işitme cihazı desteği

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Almanya merkezli Duy Beni Derneği işbirliğinde yürütülen "Duy Beni Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen 11 ildeki işitme engelli 44 çocuğa 88 işitme cihazı ve bir yıllık pil desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Depremzede işitme engelli 44 çocuğa işitme cihazı desteği

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Almanya merkezli Duy Beni Derneği işbirliğinde yürütülen "Duy Beni Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen 11 ildeki işitme engelli 44 çocuğa 88 işitme cihazı ve bir yıllık pil desteği sağlandı.


        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, projeye katkı sunan Duy Beni Derneği temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

        Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel yaşanmayan, nasırlaşmış kalptedir. Hepimiz engelsiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz çünkü biz birbirimizi hissediyoruz. 'Sesimi duyan var mı?' denilen 6 Şubat'ta birbirimizin kalbinin sesini duyduk." ifadelerini kullandı.

        Duy Beni Derneği Başkanı Odyolog Emel Bozçelik de projeye verdiği destek dolayısıyla Şahin'e teşekkür etti.

        Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi de projenin önemine dikkati çekerek işbirliğine katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.


        Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında gönüllü kulak burun boğaz uzmanları, odyologlar ve teknik ekip tarafından çocukların işitme değerlendirmeleri yapıldı, kulak kalıpları alındı ve işitme cihazlarının programlamaları tamamlandı. Ailelere cihazların kullanımı ve bakımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Projeyle işitme kaybı bulunan çocukların işitme, konuşma ve dil gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim süreçlerine katılımlarının artırılması ve sosyal yaşamlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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