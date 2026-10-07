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        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Gaziantep'te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 18:54 Güncelleme:
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Gaziantep'te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Ekim'de başlayan festival kapsamında kentin farklı noktalarında gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine, söyleşi ve atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar birçok etkinlik düzenleniyor.

        Etkinliklerin ana merkezi olan Festival Park'ta kurulan alanları ziyaret eden vatandaşlar, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini tatma ve kentin gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

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        Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Sokağı'nda kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürü ve yerel ürünleri ziyaretçilere tanıtılırken, gastronomi profesyonelleri ile sektör temsilcileri de çeşitli programlarda bir araya geliyor.

        Festivalde stant açan işletmeci Ataol Erleblebici, çevre illerden de yoğun bir katılımın olduğunu belirtti.

        Herkesi festivale beklediklerini ifade eden Erleblebici, "Vatandaşlar gelip burada her türlü ürünümüzü tadabilirler, yöresel yemeklerimiz, ekşili ufak köftemiz, yuvalamamız, içli köftemiz birçok ürünümüz mevcut. Kebap çeşitleri, kavurma her şeyi tadabilirsiniz. Herkesi stantlara bekliyoruz. Özellikle akşam saatleri daha yoğun ve güzel geçiyor." dedi.

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        Yılda bir kez bu festivalin düzenlendiğini anlatan Erleblebici, festivalde insanların oturacak yer bulamadığını kaydetti.

        Kilis'ten gelen ve katmer yapan Kerim Bekan da festivalin güzel geçtiğini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kerebiç tatlısı satan Kadir Horoz ise festivalin dolu dolu geçtiğini, bu kadar yoğunluk beklemediklerini, zaman zaman sipariş yetiştiremediklerini dile getirdi.

        Kent sakinleri ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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