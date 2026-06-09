Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Halep-Gaziantep, Halep-Şam, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım" dedi. "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının

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