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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 93 bin öğrencinin eğitim aldığı Yaz Okulu'nun kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 93 bin öğrencinin eğitim aldığı Yaz Okulu'nun kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK kurslarında gençlere eğitimler verildiğini belirterek, kitaba ulaşmayı kolaylaştırmak için çocuk ve bebek kütüphaneleri açtıklarını söyledi.

        Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, toplam 85 tesiste birbirinden farklı 187 tip kurs açıldığını belirtereki, "Yaz Okulu'nda 93 bin çocuğumuza ve gencimize temas ettik. Bu temaslarımızda, hem spor kursları hem değerler eğitimi, milli ve manevi değerler eğitimleri verildi." dedi.

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        Özdal, ayrıca GASMEK'lerde YKS kurslarından eğitim alan öğrencilerden 93'ü tıp fakültesi ve diş hekimliğini, 165'inin de hukuk, mühendislik ve mimarlık kazandığını kaydetti.

        Erdem Kınay'ın sahne aldığı tören, Celal Karatüre konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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