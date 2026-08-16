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        Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir karşılaşma olduğunu ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 00:23 Güncelleme:
        Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir karşılaşma olduğunu ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Alanyaspor'a karşı takımının üç yıldır galibiyet alamadığını, bugün kazanmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

        Rakip kaleye 13-14 kere gidip pozisyon ürettiklerini vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:

        "Sonucun beni mutlu ettiğini söyleyebilirim ama ofansif anlamda birçok şeyi geliştirebiliriz. En büyük problemlerimizden birisi ilk yarı çok yavaş oynadık tempo çok yavaştı, zamanlama olarak kendimizi ayarlayamadık. Alanya defansına pozisyon alabilmeleri için zaman tanımış olduk. En büyük problemlerimizden birisi de final paslarını başaramadık, final paslarını iyi ayarlayamadık. Belki 5 kere kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik ama oyuncularım final paslarında kendi arasında senkronize olamadı."

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        Radoi, bu maçta yapılan hatalardan ders çıkarıp gelecek maça buna göre hazırlanacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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