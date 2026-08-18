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        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmaları ile sona erdi.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de takip etti.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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