Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Fuat Bavuk'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Nesine 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi Açıklamada, "Fuat Bavuk'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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