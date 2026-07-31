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        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürüyor

        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürüyor

        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ikinci antrenmanı teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.

        Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan ve dayanıklılık koşularıya devam eden antrenman, top kapma çalışmalarıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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