Gaziantep FK, Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

Gaziantep FK, tecrübeli futbolcu Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya kulübe verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarılar dilendi. Melih Kabasakal, geçen sezon Gaziantep FK formasıyla 27 Süper Lig maçında görev yaptı.

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