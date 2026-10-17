Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Başakşehir kazandı. İstanbul temsilcisi, 22 Aralık 2025'te sahasında oynadığı mücadeleden 5-1, 16 Mayıs 2026'da Gaziantep'te oynanan karşılaşmadan ise 2-1 galip ayrıldı.

Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı kart ceza sınırındaki Abena ise bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek.

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