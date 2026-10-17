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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 06:47 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

        Ligde son iki maçından mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve Fuat Bavuk maç kadrosunda yer almıyor.

        Sarı kart ceza sınırındaki Abena ise bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek.

        - İki takımın Süper Lig'de 15. randevusu

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        Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında daha önce oynanan 14 lig maçının 9'unu Başakşehir, 4'ünü Gaziantep FK kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul temsilcisi 25, Gaziantep ekibi ise 14 gol kaydetti.

        Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Başakşehir kazandı. İstanbul temsilcisi, 22 Aralık 2025'te sahasında oynadığı mücadeleden 5-1, 16 Mayıs 2026'da Gaziantep'te oynanan karşılaşmadan ise 2-1 galip ayrıldı.

        Gaziantep FK, rakibine karşı son galibiyetini 23 Kasım 2024'te sahasında oynadığı karşılaşmada 3-0'lık skorla elde etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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