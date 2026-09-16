Gaziantep FK Teknik Direktörü Ak'tan Kocaelispor maçı değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, oynayacakları maçta puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçına ilişkin, çok zor ve hem oyun gücü hem de oyuncu gücü olan bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

"Bizi oyun içerisinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Kulüp enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunun ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Direkten dönen toplar. Baktığınız zaman 1 puan almak bizim için çok değerli. Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var."

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Bu hafta deplasmana Kocaeli'ye gideceklerini dile getiren Ak, "Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip yine puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz." dedi.

- "Daha çok çalışmamız lazım"

Basın mensubunun ligdeki takımın yerinden memnun musunuz sorusu üzerine Ak, "Takımımıza oyun anlamında bakıyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Çok yol katetmemiz lazım. Eksikliklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama yükseltmemiz lazım. Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi mutlu ediyor. Bugün de bu konuları tekrar konuştuk. Futbolda oyun ve oyuncu kendini devamlı geliştirmek zorunda. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız." diye konuştu.