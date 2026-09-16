Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK Teknik Direktörü Ak'tan Kocaelispor maçı değerlendirmesi:

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Ak'tan Kocaelispor maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, oynayacakları maçta puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Ak'tan Kocaelispor maçı değerlendirmesi:

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, oynayacakları maçta puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçına ilişkin, çok zor ve hem oyun gücü hem de oyuncu gücü olan bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

        Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

        "Bizi oyun içerisinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Kulüp enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunun ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Direkten dönen toplar. Baktığınız zaman 1 puan almak bizim için çok değerli. Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var."

        REKLAM

        Bu hafta deplasmana Kocaeli'ye gideceklerini dile getiren Ak, "Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip yine puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz." dedi.

        - "Daha çok çalışmamız lazım"

        Basın mensubunun ligdeki takımın yerinden memnun musunuz sorusu üzerine Ak, "Takımımıza oyun anlamında bakıyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Çok yol katetmemiz lazım. Eksikliklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama yükseltmemiz lazım. Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi mutlu ediyor. Bugün de bu konuları tekrar konuştuk. Futbolda oyun ve oyuncu kendini devamlı geliştirmek zorunda. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi

        Benzer Haberler

        Araban'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Araban'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Nurdağı'nda okul kantinlerinde denetim yapıldı
        Nurdağı'nda okul kantinlerinde denetim yapıldı
        Nurdağı'nda elektrikli motosikletlerini mescitte şarj eden kişiler 45 lira...
        Nurdağı'nda elektrikli motosikletlerini mescitte şarj eden kişiler 45 lira...
        Gaziantep'te kanser tedavisinde NK hücreleri kullanıldı
        Gaziantep'te kanser tedavisinde NK hücreleri kullanıldı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde "Günübirlik Tedavi Ünitesi" hizmete açıldı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde "Günübirlik Tedavi Ünitesi" hizmete açıldı