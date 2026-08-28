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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Ligde çıktığı ilk karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, ikinci haftada ise deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 4 puana ulaştı.

        Güneydoğu temsilcisinde, sakatlığı bulunan Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.

        - Rekabette önceki maçlar çekişmeli geçti

        Karadeniz temsilcisiyle daha önce 12 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez mağlup oldu, 1 maç ise beraber bitti.

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        Bu maçlarda iki takım da birbirine 18'er gol attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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