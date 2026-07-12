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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Salonda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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