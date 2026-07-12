Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Salonda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.