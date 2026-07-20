Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ve duran top çalışmalarıyla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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