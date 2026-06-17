Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 13 ilde "yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler, planlı ve ısrarlı takip sonucunda, şüphelilerin belli bir para karşılığında düşük gelirli şahısları maddi gelir sağlamak vaadiyle banka, kripto hesabı ve bu hesaplara ait internet/mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilmek için eleman temin edip GSM hattı çıkaran, hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere başka şahıslarla irtibat sağlayan ve başka illere nakleden, dolandırıcılıktan elde edilen ve kripto şirketlerine aktarılan paraları ATM'lerden çeken 37 şüpheliyi tespit etti.

        Gaziantep merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 28 SİM kart, 2 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 11 USB bellek ele geçirildi.

        Ekipler, zanlıların son bir yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde 120 banka ve 75 kripto hesabında 175 milyon lira para hareketinin olduğunu da tespit etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 19'u tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Gaziantep merkezli 14 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
        Gaziantep merkezli 14 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
        SANKO Holding, dört şirketi ile İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü
        SANKO Holding, dört şirketi ile İSO 500 listesindeki başarısını sürdürdü
        Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta imha edildi
        Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta imha edildi
        Akıncı: "İSO 500 başarısı Gaziantep'in üretim kültürünün eseridir"
        Akıncı: "İSO 500 başarısı Gaziantep'in üretim kültürünün eseridir"
        Mehmet Kaya'dan Kaymakam İşçimen'e veda mesajı
        Mehmet Kaya'dan Kaymakam İşçimen'e veda mesajı
        Gaziantep'te 2 ton tüketime uygun olmayan kahke ele geçirildi
        Gaziantep'te 2 ton tüketime uygun olmayan kahke ele geçirildi