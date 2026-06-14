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        Gaziantep ve çevre illerde 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Gaziantep'te Üniversite Meydanı'nda toplanan 250 bisikletli, Ordu Caddesi, Gaziantep Lisesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi'nden geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

        Sürüş sırasında bazı vatandaşlar bisikletlilere alkışlarla destek verdi.

        - Malatya

        Organizasyona katılan yaklaşık 50 bisikletli, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla Malatya Valiliği önünde bir araya geldi.

        Valilik önünde başlayan bisiklet turu, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

        Programa katılanlara karpuz ikram edildi.

        - Kilis

        Kilis'te yaklaşık 100 bisikletli, Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya geldi.

        Cami önünde başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Programa, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Yeşilay Kilis İl Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam ve vatandaşlar katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan ve Yeşilay yelekleri giyen katılımcılar, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek turu başladıkları noktada tamamladı.

        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, yaptığı açıklamada, Yeşilay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve sporu yaygınlaştırmak için pedal çevirdiklerini söyledi.

        Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da Yeşilay tarafından gerçekleştirilen etkinliğin gençleri spora teşvik etmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tur, Ali Şelli Parkı önünde başladı.

        Yeşilay yelekleri giyen yaklaşık 150 katılımcı, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nden geçerek yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

        Tur kapsamında katılımcılar arasında yapılan kura çekilişiyle 5 kişiye bisiklet hediye edildi.

        Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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