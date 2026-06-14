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        Gaziantep ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Gaziantep'te Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Altan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajı okundu.


        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'daki şehitlikte düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, anıta çelenk bıraktı. Aldemir, daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Programın sonunda şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dua edildi.

        Törene, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve askeri personel katıldı.

        - Kilis

        Kilis'te ilk tören Asri Mezarlık'taki şehitlikte gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun tarafından çelenk sunuldu.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, burada yaptığı konuşmada Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Program kapsamında jandarmaya ait silah, araç ve teçhizatların sergilendiği stantlar gezildi.

        Etkinlikler, Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde şehitler için okutulan mevlitle sona erdi.

        Törene, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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