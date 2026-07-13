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        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerde sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte 37 derece olarak ölçülen ve yüksek nem nedeniyle daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik görülüyor.

        Vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştığı kentte, sıcaktan bunalan çocukların ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 48 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar park ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

        Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

        Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

        - Malatya

        Malatya'da hava sıcaklıklarının yükselmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentin işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde ve Sanat Sokağı'nda yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

        Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki Sümer Park'taki ağaçların gölgeliklerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

        - Kilis

        Sıcaklığın 34 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge alanları ile havuzları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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