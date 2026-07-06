Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Malatya'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Gaziantep ve Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Malatya'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte 33 derece olarak ölçülen ve yüksek nem nedeniyle daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik görülüyor.

        Vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştığı kentte, sıcaktan bunalan çocukların ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

        Malatya'da ise artan hava sıcaklıklarıyla birlikte cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Hava sıcaklığının daha az hissedildiği saatlerde vatandaşların dışarıya çıktığı kentte gölge alanlar tercih edildi.

        Sıcak havalardan bunalan çocuklar ise su savaşı yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker İslahiye'de son yolculuğuna uğu...
        Kilis'te kalp krizi sonucu vefat eden asker İslahiye'de son yolculuğuna uğu...
        Yılmaz, şampiyonları ağırladı
        Yılmaz, şampiyonları ağırladı
        Yaz tatilinde çocukların beslenme düzeni ihmal edilmemeli
        Yaz tatilinde çocukların beslenme düzeni ihmal edilmemeli
        GAÜN'de genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu
        GAÜN'de genç mimar ve şehir plancıları mezun oldu
        Arabanlı Taekwondocu bölge şampiyonu Ahmet Öztürk Gaziantep'i temsil edecek
        Arabanlı Taekwondocu bölge şampiyonu Ahmet Öztürk Gaziantep'i temsil edecek
        MÜSİAD Gaziantep Şubesi "Aileye bereket, çocuğa destek" protokolünü imzalad...
        MÜSİAD Gaziantep Şubesi "Aileye bereket, çocuğa destek" protokolünü imzalad...