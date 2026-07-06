Gaziantep ve Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte 33 derece olarak ölçülen ve yüksek nem nedeniyle daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik görülüyor.



Vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştığı kentte, sıcaktan bunalan çocukların ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştıkları gözlendi.



Malatya'da ise artan hava sıcaklıklarıyla birlikte cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Hava sıcaklığının daha az hissedildiği saatlerde vatandaşların dışarıya çıktığı kentte gölge alanlar tercih edildi.



Sıcak havalardan bunalan çocuklar ise su savaşı yaparak keyifli zaman geçirdi.

