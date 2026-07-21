Gaziantep ve Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sıcaklık nedeniyle Balıklı, Demokrasi Meydanı ile Kapalı Çarşı'nın cadde ve sokaklarında sakinlik yaşandı.



Termometreler 43 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken, bazıları da çeşmelerde elini ve yüzünü yıkayarak ya da dondurma yiyerek serinlemeye çalıştı.



Fırın ve mangal başında çalışan ustalar ise yüksek sıcaklığa rağmen mesailerini sürdürdü.



Dondurmacı Yusuf Kurt, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların dondurmaya ilgisinin arttığını belirterek, "Kışı çok sert yaşadık, böyle giderse yazı da çok sert yaşayacağız. Hava çok sıcak oluyor, daha da sıcak olması bekleniyor. Suyu çok içeceğiz, dondurmayı çok yiyeceğiz." dedi.



Restoran işletmecisi Ahmet Çadır da sıcak havaya rağmen mangal başındaki mesailerine devam ettiklerini söyledi.



Gaziantep mutfağına yakışır lezzetleri hazırlamak için zorlu şartlarda çalıştıklarını ifade eden Çadır, şöyle konuştu:



"Yaz aylarında sektörümüzde çalışma koşulları oldukça zorlaşıyor ancak gerekli önlemleri alıyoruz. Sıcak havalarda soğuk içeceklerin tüketimi artıyor. Yoğurtlu yemeklere ilgi yükseliyor. Özellikle yaz sebzesi olan patlıcanla hazırlanan Alinazik, yoğurtla birlikte ferahlatıcı bir seçenek olarak öne çıkıyor."



- Malatya



Malatya'da da etkisini sürdüren sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kentin en işlek noktalarından İnönü Caddesi ile Sanat Sokağı'nda yoğunluğun azaldığı görüldü. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar, gölgelik alanlar ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.



Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

