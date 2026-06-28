Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gaziantep 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, törende katılımcılara hitap ederek, şunları kaydetti:

        "Kara Kuvvetlerimiz mevcut yapısıyla Türk birliğinin, Türk kuvvet ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çevikleşmiş bir ifadesi olan silahlı kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak, atalarımızın izinde yüksek iman ve inançla, milli ve yerli harp silah sanayi ürünlerini kullanarak, her zaman yüce milletimize layık olma azim ve kararlılığı içerisinde, onun emrinde olmanın haklı gururunu taşımaktadır."

        Askerlerin bomba koşusu gösterisi, katılımcı çocukların ip çekme ve halat yarışmalarının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Katılımcıların stant ziyareti ve askeri envanterlerin tanıtımı sonrası program sona erdi.

        Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Durmuş, "Bu özel günde devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

        Daha sonra müzik dinletisinin ardından tören geçişi yapıldı, stantlar gezildi.

        Şanlıurfa'nın kurtuluşunda tarihi önemi bulunan Külaflı Tepe'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, komandolar sızma hareketi yaparak Komando Marşı'nı okudu.

        Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        Dülük'te tarih, sanat ve mutluluk dolu bir gece KKTC eski Cumhurbaşkanı Tat...
        Dülük'te tarih, sanat ve mutluluk dolu bir gece KKTC eski Cumhurbaşkanı Tat...
        Zorlu dönemde halı ihracatçılarının gurur tablosu İhracatın devleri listesi...
        Zorlu dönemde halı ihracatçılarının gurur tablosu İhracatın devleri listesi...
        İhracatın devler liginde Altunkaya rüzgarı
        İhracatın devler liginde Altunkaya rüzgarı
        Kadooğlu Holding bitkisel yağ sektöründeki lider konumunu pekiştirdi
        Kadooğlu Holding bitkisel yağ sektöründeki lider konumunu pekiştirdi
        SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi
        SANKO Sanat Galerisi koleksiyon sergisi
        Omuz ağrılarında nokta atışı tedavi
        Omuz ağrılarında nokta atışı tedavi