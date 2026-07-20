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        Gaziantep'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,9 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'ten, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 5 milyar 37 milyon 227 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Gaziantep'in ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,9 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'ten, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 5 milyar 37 milyon 227 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Gaziantep'in yılın ilk 6 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 4 milyar 847 milyon 29 bin dolardan 5 milyar 37 milyon 227 bin dolara yükseldi.

        Halı, hububat, tekstil ve kuru meyve başta olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim ve ihracat yapan kentte, ocak-haziran döneminde en fazla dış satım 1 milyar 537 milyon 338 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleştirildi. Bu sektörü 853 milyon 801 bin dolarla halı, 779 milyon 880 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.

        - "Haziran ayında yüzde 30,4'lük artış"

        Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, ihracat verilerinin sevindirici olduğunu ancak küresel ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Gaziantep'in Türkiye'nin üretim, ticaret ve ihracatına sağladığı güçlü katkıyı bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Haziran ayında ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 artarak 919 milyon 694 bin dolara yükselmesi, yılın ilk yarısındaki performansımızı daha da anlamlı hale getirmiştir. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 3,9 artışla 5 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Gaziantep'in hem aylık hem de dönemlik ihracatta Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili olma başarısını sürdürmesi, şehrimizin üretim kabiliyetinin, girişimci ruhunun ve ihracatçı kimliğinin güçlü bir göstergesidir."

        Yıldırım, bu tabloyu yalnızca rakamlarla değerlendirmenin eksik olacağını belirterek, "Bugün ihracat yapmak, yalnızca üretmek ve ürünü pazara ulaştırmaktan ibaret değildir. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, enerji ve lojistik maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklar ve dünya ticaretinde giderek artan korumacı eğilimler, ihracatçı şehirler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Gaziantep iş dünyası, tüm zorluklara rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemiştir." dedi.

        - Haziran verileri toparlanmaya işaret etti

        Yılın ikinci çeyreğinde daha güçlü bir toparlanma eğiliminin ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, haziran ayında kaydedilen yüksek artışın Gaziantep'in üretim refleksinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

        Yıldırım, yılın ikinci yarısına temkinli ancak umutlu baktıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Küresel talepte yaşanabilecek toparlanma, finansman koşullarında sağlanacak iyileşme ve ihracatı destekleyici adımlar, Gaziantep'in dış satım performansına olumlu katkı sağlayacaktır. İlk yarıda 5 milyar dolar eşiğini aşan şehrimizin, yılın ikinci yarısında da aynı kararlılıkla yoluna devam ederek 2026 yılını güçlü bir ihracat performansıyla tamamlayacağına inanıyorum. Bizim hedefimiz yalnızca mevcut seviyeyi korumak değil, Gaziantep'i daha nitelikli üretim yapan, daha fazla katma değer oluşturan, markalarıyla dünyada daha görünür hale gelen ve sürdürülebilir ihracat yapısını güçlendiren bir şehir konumuna taşımaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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