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        Gaziantep'in ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

        –Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Gaziantep'in ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

        –Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Programa İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Nurdağı

        Nurdağı Kaymakamlığı'nın bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlanan törene, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Nacar, daire amirleri ve askeri erkan katıldı.

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        Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından tören şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

        - Nizip

        Nizip Kültür Parkı'nda gerçekleşen programda, Kaymakam vekili Ferdi Akgün, Personel Binbaşı Onur Şenlik ve İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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