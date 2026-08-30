Gaziantep'in ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Nizip Kültür Parkı'nda gerçekleşen programda, Kaymakam vekili Ferdi Akgün, Personel Binbaşı Onur Şenlik ve İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

–Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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