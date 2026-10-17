Gaziantep'te 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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