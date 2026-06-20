Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, Şehitkamil ilçesinde 28 suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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