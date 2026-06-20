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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, Şehitkamil ilçesinde 28 suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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