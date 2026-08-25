Gaziantep'te 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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