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        Gaziantep'te 41 çocuk için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi

        Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te 41 çocuk için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi

        Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet ettirildi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni, Kurtuluş Camisi'nde okutulan mevlitle başladı.

        Mevlidin ardından çocuklar, polis eskortu eşliğinde motorize ekipler ve araçlarla şehir turu yaptı. Daha sonra Tema Park'a götürülen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli miraslarından biri olduğunu belirtti.

        Sultan 2. Bayezid Han'ın vakfiyesinde yer alan hayır şartını yaşatmaya devam ettiklerini anlatan Tunç, geleneksel sünnet şöleniyle çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.



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