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        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8,2 milyon lira ceza

        Gaziantep'te son üç günde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 665 motosiklet sürücüsüne 8 milyon 203 bin 634 lira ceza uygulandı, 251 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8,2 milyon lira ceza

        Gaziantep'te son üç günde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 665 motosiklet sürücüsüne 8 milyon 203 bin 634 lira ceza uygulandı, 251 motosiklet trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Serinevler, Barak, Çağdaş, Deniz, 75. Yıl, Binevler, Kavaklık, Öğretmenevleri, Karşıyaka, Perilikaya, Savcılı, Kurbanbaba, Nuripazarbaşı, Merveşehir, Karacaahmet, Eydibaba ve Fıstıklık mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartılı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 665 sürücüye toplam 8 milyon 203 bin 634 lira idari para cezası uygulandı.

        Ekiplerce 251 motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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