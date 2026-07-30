Gaziantep'te 665 motosiklet sürücüsüne 8,2 milyon lira ceza

Gaziantep'te son üç günde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 665 motosiklet sürücüsüne 8 milyon 203 bin 634 lira ceza uygulandı, 251 motosiklet trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Serinevler, Barak, Çağdaş, Deniz, 75. Yıl, Binevler, Kavaklık, Öğretmenevleri, Karşıyaka, Perilikaya, Savcılı, Kurbanbaba, Nuripazarbaşı, Merveşehir, Karacaahmet, Eydibaba ve Fıstıklık mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartılı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 665 sürücüye toplam 8 milyon 203 bin 634 lira idari para cezası uygulandı.



Ekiplerce 251 motosiklet trafikten men edildi.

