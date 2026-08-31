Gaziantep'te 7 kırsal mahalleye Fırat Nehri'nden içme suyu ulaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış ilçesinde hizmete alınan Arıkdere İçme Suyu Projesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen proje, 60 milyon lira yatırımla tamamlandı.

Proje kapsamında Fırat Nehri'nden temin edilen suyun 7 kırsal mahalleye ulaştırılması amacıyla 250 milimetre çapında duktil borular kullanılarak 16,5 kilometrelik içme suyu hattı döşendi.

Yaklaşık 5 bin kişinin yararlandığı çalışma ile Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Öncüler, Türkyurdu, Büyükeşme ve Küçükeşme mahallelerinin içme suyu sorunu çözüldü.

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Projenin ikinci etap çalışmalarına da başlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla Çiftlik, Ayyıldız, Balaban ve Alaçalı mahallelerine de Fırat Nehri'nden içme suyu ulaştırılacak.

Şahin, bölgenin önemli sorunlarından birinin içme suyu olduğunu belirterek, Fırat Nehri'nden temin edilen suyu kırsal mahallelere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Barak Ovası'nda sulanabilir arazi oranını artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şahin, bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.

İncelemelerde Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de yer aldı.