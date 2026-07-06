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        Gaziantep'te 9 faili meçhul olay aydınlatıldı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince haziran ayında meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Gaziantep'te 9 faili meçhul olay aydınlatıldı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince haziran ayında meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haziran ayında meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerce çalışma başlatıldı.

        Operasyonlarda, 2 evden hırsızlık, 2 yağma, 1 dolandırıcılık, 3 iş yerinden hırsızlık ve 1 diğer hırsızlık olayı olmak üzere toplam 9 faili meçhul olay aydınlatıldı.

        Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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