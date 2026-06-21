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        Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

        Gaziantep'te 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Gaziantep'te Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı

        Gaziantep'te 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada sporcular, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

        TGGF Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, açılışta yaptığı konuşmada, Şahinbey Belediyesinin geleneksel güreşlerin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, federasyon olarak 81 ile davet mektubu gönderdiklerini ve şampiyonaya hemen hemen her ilden katılım sağlandığını söyledi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geleneksel sporlara sahip çıktıklarını ifade ederek, "86 bin metrekare alanda tüm geleneksel sporlarımızın icra edilebileceği tesislerimiz mevcut. Geçen yıl da güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmıştık. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Amacımız geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve yeni nesillerle tanıştırmak." dedi.

        Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Nafiz Numan Şahin ile sporcular ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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