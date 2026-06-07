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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Medet Balkan (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Balkan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Balkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda kaldırıldı.

        Balkan'ın Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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