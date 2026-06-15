Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede öldü
Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde Mustafa Kayhan ile Ö.K. ve Y.M. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kayhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K. ve Y.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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