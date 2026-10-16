Gaziantep'te Bilimfest etkinliği düzenlendi

Festival kapsamında kurulan 87 farklı atölyede katılımcılar, fen bilimleri, mühendislik, teknoloji, matematik ve tasarım gibi alanlarda düzenlenen uygulamalara katılarak deneyim kazanıyor.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, farklı alanlardaki atölye çalışmaları, bilim gösterileri ve proje sergileri aracılığıyla bilim ve teknolojiyi yakından tanıma fırsatı buldu.

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