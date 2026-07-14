Gaziantep'te bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü.



Kayaönü Mahallesi'nde oturan Halil G. (83) ile eşi Hatice G. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Halil G, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti.





Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, Hatice G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.





Güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, Halil G'yi gözaltına aldı.



