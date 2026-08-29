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        Gaziantep'te bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması kamerada

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Gaziantep'te bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması kamerada

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisindeki oto lastikçide, bir işçi tarafından şişirilmeye çalışılan lastik patladı.

        Patlamanın şiddetiyle havaya fırlayan lastiğin kafasına çarpması sonucu işçi yere düştü.

        Öte yandan o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, yaklaşık 35 yıldır sektörde çalıştığını ve böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

        Göğebakan, olayda çalışanın herhangi bir zarar görmediğini belirterek, meslektaşlarına lastik şişirme işlemleri sırasında daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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