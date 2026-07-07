Gaziantep'te büyükşehir belediyesi, 590 bin liraya bahçeli ev yapıp teslim edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bahçeli ve Müstakil Evler" Projesi kapsamında 30 metrekare büyüklüğünde, 70 metrekare bahçesi olacak tek katlı evler, aylık 9 bin liralık taksitlerle 590 bin liradan başlayan fiyatlarla sahiplerine teslim edilecek.



Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan Gazi Konut işbirliğinde hayata geçirilen projenin lansmanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Bahçeli, orta ve düşük ölçekli müstakil ev olmak üzere 3 tip yapıda inşa edilecek evler, ilk etapta "bahçeli ev" modeliyle inşa edilecek. Yaklaşık 30 metrekare oturum alanına sahip, tek katlı inşa edilecek "bahçeli evler"in müstakil olarak 70 metrekarelik yeşil alanı da bulunacak.



Projenin ikinci etabında yer alacak düşük ölçekli müstakil evler projesinde ise 50 metrekareden oluşacak olan 2 katlı evler ile 50 metrekare bahçe yapılması planlanıyor.



Orta ölçekli müstakil evler projesinde de 100 metrekare 2 katlı ev yapılması ve 80 metrekare bahçe inşa edilmesi amaçlanıyor.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Gaziantep'te öngörü belediyeciliğinin bulunduğunu, bu özelliğin de Gaziantep'i diğer şehirlerden ayırdığını aktaran Çeber, şöyle konuştu:



"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi gibi tüm Türkiye örnek olacağına inandığım bir proje. Özellikle hobi bahçelerinin çok tartışıldığı bu günlerde mevzuata, doğaya, sosyal yaşama, geleneklere ve mahalle kültürüne uygun bu işlerin nasıl yapılabileceğini de gösteren bir projeyi siz aslında sadece Gaziantep'e değil Türkiye'ye de hediye ediyorsunuz."



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Sen istersen, o bir hayal değildir" diye düşünerek projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.



Yapılan evlerin filmlerdeki gibi bahçeli, insanların toprakla ilgilendiği bir yaşam alanı haline geleceğini anlatan Şahin, "Beton insanı yoruyor. Yaşlılarımız, mutsuz ve yalnız. Biz bu şehirleri inşa etmek zorundayız. Betonla demirle değil, insanla inşa etmek zorundayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla, büyükşehir ve yeşil şehir anlayışıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. 1,5 milyon metrekareyi ayırdık ve bismillah dedik, başladık. Allah'ın izniyle oradaki domatesi koparacaksınız, biberini koparacaksınız, komşuluk ilişkilerini geliştireceksiniz." diye konuştu.



- Projenin detayları



Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz ise konut sahiplerinin kurayla belirleneceğini söyledi.



Evleri, kurayla belirlenecek sahiplerine 1 yıl içinde teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Haz, şöyle devam etti:



"Bahçeli evlerimizin fiyatı emekli, şehit yakınları ve gazilere 590 bin lira olacak. 590 bin liranın yüzde 25'ini peşin, geri kalanı ise ayda 9 bin lira olacak şekilde ödenecek. Herkes kendi tapusunu alacak. Vatandaşa ise evlerin fiyatı 690 bin lira olacak. Emekli, şehit yakınları ve gazilerimize 12 ayda teslim, 24 ayda ödeme şartı getirdik. Vatandaşa ise yüzde 50 peşin olacak şekilde ayda 19 bin lira ödeme olacak şekilde bir yılda teslim bir yılda ödeme şartı getirdik."



Haz, önümüzdeki yıldan itibaren kura işine son verip, talep eden herkese bu konutlardan yapıp teslim edebilecek bir altyapı kurduklarını, bu yönde de çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Projenin başvuruları 8 Temmuz'da 'https://gbbkonut.com.tr' adresi üzerinden başlayacak ve 20 Temmuz'a kadar devam edecek.



Öte yandan projenin ilk etap için kura çekiminin ise Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

