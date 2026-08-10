Gaziantep'te "Değerler Eğitimi Yaz Okulu Cami Şenliği" düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Değerler Eğitimi Yaz Okulu Cami Şenliği" gerçekleştirildi.



Hacı Mustafa-Perihan Kıymık Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Celal Karatüre sevilen ilahilerini seslendirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programdaki konuşmasında, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak için yaz aylarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Çocuk ve gençleri yaz aylarında dinlendirirken eğlendirdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda spor etkinliklerimiz, resim ve müzik eğitimlerimiz de olmakla birlikte değerler eğitimlerimiz de var. Merhameti, şefkati, rahmeti, bizi biz yapan değerleri, iyiliği öğretmemiz lazım. Bu değerler sonradan öğrenilmiyor. 12 yıllık belediyeciliğimizde her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. Şimdi 100 bin çocuğumuz yaz okullarında. İstedikleri alanda eğitim alıyorlar."



İl Müftü Vekili Şakir Aktaş'ın da katıldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar verildi.

