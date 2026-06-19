Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zı̇rvesı̇" düzenlendi

        Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zı̇rvesı̇" düzenlendi

        Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zirvesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zı̇rvesı̇" düzenlendi

        Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zirvesi" gerçekleştirildi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, demokratik yönetişim anlayışının geliştirilmesi, yerel düzeyde iş birliğinin artırılması ve sivil katılım mekanizmalarının etkinleştirilmesi konuları ele alındı.

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için "Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen programda, projenin demokratik yerel yönetişim mekanizmalarına sağladığı katkılar ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Ayhan, kentin sivil toplum alanında güçlü ve dinamik yapısı olduğunu belirterek, "Şehrimizde aktif olarak faaliyet gösteren yaklaşık 1798 dernek, Gaziantep'in sivil toplum alanındaki yüksek kapasitesini ve kültürel çeşitliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında köklü bir iş birliği kültürü mevcuttur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 878 Öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşa...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 878 Öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşa...
        Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı
        Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı
        ANKA'da bininci kapalı kalp ameliyatı başarısı
        ANKA'da bininci kapalı kalp ameliyatı başarısı
        Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 26 Haziran'a ertelendi
        Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 26 Haziran'a ertelendi
        Gaziantep'te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı
        49 kişiye mezar olan Emre Apartmanı davasında belediye çalışanları hakim ka...
        49 kişiye mezar olan Emre Apartmanı davasında belediye çalışanları hakim ka...