Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zı̇rvesı̇" düzenlendi

Gaziantep'te "Demokratik Yerel Yönetişim ve Sivil Katılım Zirvesi" gerçekleştirildi.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, demokratik yönetişim anlayışının geliştirilmesi, yerel düzeyde iş birliğinin artırılması ve sivil katılım mekanizmalarının etkinleştirilmesi konuları ele alındı.



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için "Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen programda, projenin demokratik yerel yönetişim mekanizmalarına sağladığı katkılar ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Ayhan, kentin sivil toplum alanında güçlü ve dinamik yapısı olduğunu belirterek, "Şehrimizde aktif olarak faaliyet gösteren yaklaşık 1798 dernek, Gaziantep'in sivil toplum alanındaki yüksek kapasitesini ve kültürel çeşitliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız arasında köklü bir iş birliği kültürü mevcuttur." ifadelerini kullandı.

