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        Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti.


        Sanayi Mahallesi'nde Muhammet Şahin Yılmaz (19), forklift ile palet taşıdığı sırada devrilen aracın altında kaldı.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yılmaz'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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