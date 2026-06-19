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        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 43 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 43 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, tabanca, 1063 fişek, bir miktar para, 4 araç satış sözleşmesi, 2 çek senedi, senet defteri, çelik kasa ve bilgisayar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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