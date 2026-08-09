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        Gaziantep'te eşarp takıp kaçarken yakalanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        Gaziantep'te husumetlisini silahla yaraladıktan sonra eşarp takarak taksiyle kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Gaziantep'te eşarp takıp kaçarken yakalanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        Gaziantep'te husumetlisini silahla yaraladıktan sonra eşarp takarak taksiyle kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, önceki gün merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde'de Ökkeş K, husumetli olduğu iddia edilen İlhan T. tarafından silahla vuruldu.

        Ökkeş K, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden eşarpla yüzünü kapatarak, taksiyle kaçmak isteyen İlhan T, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan taksi kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin eşarp takarak taksiye bindiği ve polis ekiplerince yakalandığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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