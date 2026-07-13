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        Gaziantep'te eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Gaziantep'te eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, Kayaönü Mahallesi'nde eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldüren Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak intihar etti.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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