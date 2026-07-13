Gaziantep'te eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, Kayaönü Mahallesi'nde eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldüren Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak intihar etti.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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