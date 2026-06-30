Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. F.Ö. idaresindeki 07 DBP 50 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Şeyh Edebali ile 614 numaralı sokakların kesiştiği noktada 1,5 yaşındaki A.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü F.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı, çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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