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        Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        F.Ö. idaresindeki 07 DBP 50 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Şeyh Edebali ile 614 numaralı sokakların kesiştiği noktada 1,5 yaşındaki A.Ö'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hafif ticari araç sürücüsü F.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı, çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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