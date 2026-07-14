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        Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


        Ekipler, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.K. (18), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.K. (33), 2 yıl hapis cezası bulunan Y.A. (50), 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.B. (39) ile 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.K'yi (36) yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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