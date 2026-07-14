Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.K. (18), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.K. (33), 2 yıl hapis cezası bulunan Y.A. (50), 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.B. (39) ile 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.K'yi (36) yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

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