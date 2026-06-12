Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

        Gaziantep'te "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

        Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Gaziantep'te farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başladı

        Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Gaziantep'te farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların fiziksel performansları çeşitli testlerle değerlendirildi.

        Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Program kapsamında fizyoterapistler eşliğinde katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti testi ve otur-kalk testi uygulandı.


        Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde, fiziksel performansı beklenen seviyenin altında olan bireylere egzersiz önerilerinde bulunulurken, ihtiyaç duyan vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistlere yönlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve aktif yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Şahin, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla vatandaşlarımızın fiziksel performanslarını değerlendirmeyi, hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı ve ihtiyaç duyan bireyleri uzman desteğiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi kampanyamız kapsamında kurulacak stantlarımızı ziyaret etmeye ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin sunduğu ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        10 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında kentin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulacağı bildirildi.

        Stantlarda vatandaşlara fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri anlatılacak, ihtiyaç duyan bireyler ise ücretsiz danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmaları için Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Başkan Yılmaz, Beykent'te vatandaşları dinledi Yılmaz: "Şehitkamil her yön...
        Başkan Yılmaz, Beykent'te vatandaşları dinledi Yılmaz: "Şehitkamil her yön...
        Mehmet Kaya'dan 'Toprak Bayramı Haftası' kutlama mesajı
        Mehmet Kaya'dan 'Toprak Bayramı Haftası' kutlama mesajı
        Başkan Yılmaz'dan sessizlik çağrısı
        Başkan Yılmaz'dan sessizlik çağrısı
        Oğuzeli 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu programı yapıldı Minik öğrencileri...
        Oğuzeli 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu programı yapıldı Minik öğrencileri...
        Yavuzeli Merkez Camii Cuma namazıyla ibadete açıldı
        Yavuzeli Merkez Camii Cuma namazıyla ibadete açıldı
        Nizip'te IPARD III bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Nizip'te IPARD III bilgilendirme toplantısı düzenlendi